Уряд погодив примусове вилучення на користь держави Одеського НПЗ — Finance.ua

Уряд погодив примусове вилучення на користь держави Одеського НПЗ
Кабінет міністрів погодив примусове вилучення в інтересах держави ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».
Про це повідомила пресслужба АРМА з посиланням на заступника голови агентства Павла Великоречаніна.
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«Кабінет міністрів України погодив пропозицію нацагентства щодо примусового вилучення в інтересах держави ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», — повідомив він.
За його словами, це рішення дозволяє примусово вилучити об'єкт права власності рф та її резидентів, що стосується корпоративних прав обсягом 99,5766% акцій цього заводу і його боргових зобов’язань, а також 100% статутного фонду ТОВ «Енергія і газ Україна».
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