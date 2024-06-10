Уряд погодив примусове вилучення на користь держави Одеського НПЗ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд погодив примусове вилучення на користь держави Одеського НПЗ

Казна та Політика
8
Уряд погодив примусове вилучення на користь держави Одеського НПЗ
Уряд погодив примусове вилучення на користь держави Одеського НПЗ
Кабінет міністрів погодив примусове вилучення в інтересах держави ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».
Про це повідомила пресслужба АРМА з посиланням на заступника голови агентства Павла Великоречаніна.
Читайте також
«Кабінет міністрів України погодив пропозицію нацагентства щодо примусового вилучення в інтересах держави ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», — повідомив він.
За його словами, це рішення дозволяє примусово вилучити об'єкт права власності рф та її резидентів, що стосується корпоративних прав обсягом 99,5766% акцій цього заводу і його боргових зобов’язань, а також 100% статутного фонду ТОВ «Енергія і газ Україна».
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.