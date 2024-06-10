Уряд погодив примусове вилучення на користь держави Одеського НПЗ — Finance.ua

Уряд погодив примусове вилучення на користь держави Одеського НПЗ Сьогодні 20:41 — Казна та Політика

Уряд погодив примусове вилучення на користь держави Одеського НПЗ

Кабінет міністрів погодив примусове вилучення в інтересах держави ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Про це повідомила пресслужба АРМА з посиланням на заступника голови агентства Павла Великоречаніна.

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«Кабінет міністрів України погодив пропозицію нацагентства щодо примусового вилучення в інтересах держави ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», — повідомив він.

За його словами, це рішення дозволяє примусово вилучити об'єкт права власності рф та її резидентів, що стосується корпоративних прав обсягом 99,5766% акцій цього заводу і його боргових зобов’язань, а також 100% статутного фонду ТОВ «Енергія і газ Україна».

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