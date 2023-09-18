Уряд подав до Ради законопроєкт про реформу антикорупційної прокуратури — Finance.ua

Уряд подав до Ради законопроєкт про реформу антикорупційної прокуратури
Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроєкт про реформування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який був розроблений згідно із зобов’язаннями України перед Міжнародним валютним фондом.
На сайті Верховної Ради з’явився текст зареєстрованого 15 вересня законопроєкту № 10 060.
Головна зміна, яку передбачає законопроєкт — статус САП, незалежний від Офісу Генпрокурора. Зокрема:
- вдосконалення процедури відбору прокурорів та призначення на адміністративні посади в САП;
- уповноваження керівника САП регулювати власну організаційну структуру;
- окреме врегулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів САП та визначення положень щодо підзвітності керівництва САП (включно з проведенням оцінки ефективності та періодичним зовнішнім аудитом, що проводитиметься зовнішніми експертами з міжнародним досвідом).
Втім, законопроєкт вже розкритикували в Центрі протидії корупції.
«Урядовий законопроєкт не розв’язує питання процесуальної незалежності САП», — зазначають в ЦПК.
Наприклад, голові САП так і не надане право підписувати запити про екстрадицію осіб, які переховуються за кордоном.
«Фактично уряд пропонує надати САП право на екстрадицію виключно на папері й унеможливити його на практиці», — стверджують в ЦПК.
Також немає норми про можливість САП ініціювати кримінальні провадження щодо народних депутатів та надавати дозволи на негласні слідчі дії й обшуки стосовно нардепів.
«Зараз такі дії можуть бути вчинені лише через рішення Генпрокурора. Який призначається якраз депутатами. І тут, як ви розумієте, є ризики», — наголошують в ЦПК.
Крім того, урядовий проєкт не передбачає створення в САП підрозділу внутрішнього контролю, який мав би проводити внутрішні розслідування.
Серед позитивних змін законопроєкту в ЦПК відзначають:
- статус окремої юрособи для САП;
- право голові САП самостійно визначати структуру та штат;
- оновлення правил відбору на посади заступників керівника САП та прокурорів;
- аудит САП із залученням міжнародних експертів.
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