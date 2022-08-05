Уряд планує автоматизувати систему надання соціальних допомог — Finance.ua
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Уряд планує автоматизувати систему надання соціальних допомог

Казна та Політика
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Уряд планує автоматизувати систему надання соціальних допомог
Уряд планує автоматизувати систему надання соціальних допомог
В уряді працюють над розвитком Єдиного реєстру соціальної сфери для обліку кожної соціальної допомоги. Планується централізувати та автоматизувати процеси встановлення, призначення та нарахування допомог.
Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.
«Ми дуже тісно працюємо з Міністерством цифрової трансформації для розвитку Єдиного реєстру соціально сфери. Цей реєстр дозволить дуже чітко обліковувати кожну допомогу, яка сьогодні не обліковується. Скажімо, пенсійні виплати абсолютно централізовані, їх можна перевірити, є верифікація Мінфіну, яка показує, що загалом там немає якихось великих розбіжностей, які б мали певний негативний ефект загалом для бюджету. Якщо ж говорити про допомоги, то вони нараховуються в громадах, районними управліннями соцзахисту чи виплатними центрами, далі відомості передаються нагору і лише виплачуються з центру. Так от, ми плануємо централізувати процеси встановлення, призначення, нарахування допомог, щоб це було автоматизовано, що, своєю чергою, вивільнить працівників, щоб вони могли працювати з людьми, надавати їм соціальні послуги, консультації, а не тільки сидіти і рахувати гроші. Все це дозволить більш чітко обліковувати ті кошти, які ми сьогодні даємо на допомоги», — сказала Жолнович.
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Міністр також зазначила, що паралельно відбувається аудит діючих пільг та допомог для покращення їхнього адміністрування.
«Все, що стосується людей і їх соціальної допомоги, має бути дуже просте, дуже прозоре і дуже зрозуміле», — зазначила вона і додала, що йдеться не про скорочення або скасування окремих пільг, а саме про їхнє впорядкування.
«Я розумію, чому аудит пільг сприймається саме так, бо є недовіра до влади, начебто, якщо планується якась зміна, то точно не на користь. Але ми не маємо на меті зробити комусь гірше. Ціль цього процесу у впорядкуванні», — підкреслила Жолнович.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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