Уряд планує автоматизувати систему надання соціальних допомог — Finance.ua

Уряд планує автоматизувати систему надання соціальних допомог Вчора 09:45 — Казна та Політика

Уряд планує автоматизувати систему надання соціальних допомог

В уряді працюють над розвитком Єдиного реєстру соціальної сфери для обліку кожної соціальної допомоги. Планується централізувати та автоматизувати процеси встановлення, призначення та нарахування допомог.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Ми дуже тісно працюємо з Міністерством цифрової трансформації для розвитку Єдиного реєстру соціально сфери. Цей реєстр дозволить дуже чітко обліковувати кожну допомогу, яка сьогодні не обліковується. Скажімо, пенсійні виплати абсолютно централізовані, їх можна перевірити, є верифікація Мінфіну, яка показує, що загалом там немає якихось великих розбіжностей, які б мали певний негативний ефект загалом для бюджету. Якщо ж говорити про допомоги, то вони нараховуються в громадах, районними управліннями соцзахисту чи виплатними центрами, далі відомості передаються нагору і лише виплачуються з центру. Так от, ми плануємо централізувати процеси встановлення, призначення, нарахування допомог, щоб це було автоматизовано, що, своєю чергою, вивільнить працівників, щоб вони могли працювати з людьми, надавати їм соціальні послуги, консультації, а не тільки сидіти і рахувати гроші. Все це дозволить більш чітко обліковувати ті кошти, які ми сьогодні даємо на допомоги», — сказала Жолнович.

Читайте також В уряді розповіли, чи планують підвищувати пенсійний вік для українців

Міністр також зазначила, що паралельно відбувається аудит діючих пільг та допомог для покращення їхнього адміністрування.

«Все, що стосується людей і їх соціальної допомоги, має бути дуже просте, дуже прозоре і дуже зрозуміле», — зазначила вона і додала, що йдеться не про скорочення або скасування окремих пільг, а саме про їхнє впорядкування.

«Я розумію, чому аудит пільг сприймається саме так, бо є недовіра до влади, начебто, якщо планується якась зміна, то точно не на користь. Але ми не маємо на меті зробити комусь гірше. Ціль цього процесу у впорядкуванні», — підкреслила Жолнович.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.