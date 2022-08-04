В уряді розповіли, чи планують підвищувати пенсійний вік для українців — Finance.ua

В уряді розповіли, чи планують підвищувати пенсійний вік для українців
Уряд України не має планів підвищувати пенсійний вік. Поступове підняття і так відбувається за рахунок збільшення необхідного страхового стажу.
Про це повідомила міністр соціальної політики Оксани Жолнович в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Ми не будемо його підвищувати. Все підвищення уже прописано до 2028 року, воно і так відбувається, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, так вона може й вийти на пенсію», — сказала Жолнович.
Нагадаємо, за умовами пенсійної реформи 2011 року, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.
Особи, які досягли віку 60 років у 2022 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи.
Довідка Finance.ua:
- згідно з законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», українцям доплачують за понаднормовий страховий стаж;
- наприклад, у жінки пенсійна виплата становить 2 800 гривень: у громадянки 45 років 7 місяців страхового стажу. Враховуючи, що мінімальний показник дорівнює 30 рокам страхового стажу, то у цієї громадянки понаднормово 15 років. Таким чином буде доплата в розмірі 15%;
- ця доплата буде обчислюватися з прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 027 гривень), оскільки пенсія у громадянки перевищує цей показник. 15% від 2 027 гривень становить 304 гривні — це й буде доплатою до пенсійної виплати у цьому випадку;
- громадяни України можуть перевірити свій стаж та сплату страхових внесків. Про це розповіли в Пенсійному фонді України, зробивши невелику відеоінструкцію.
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