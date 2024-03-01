Уряд підтримав законопроєкт з відновлення державної влади в Криму: що він передбачає — Finance.ua

Уряд підтримав законопроєкт з відновлення державної влади в Криму: що він передбачає Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, яким пропонується створити правові передумови для відновлення роботи державних органів та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території АР Крим.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Сьогодні Кабмін підтримав законопроєкт, яким вносяться зміни до Закону України „Про правовий режим воєнного стану“. Ними пропонується створити правові передумови для відновлення роботи державних органів та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території АР Крим», — ідеться в повідомленні відомства у соцмережах.

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Повідомляється, що у разі схвалення акта парламентом «буде створена можливість під час дії воєнного стану утворити військову адміністрацію АРК та військові адміністрації населених пунктів, визначити порядок призначення до них посадових осіб».

Законопроєктом також передбачено встановити дату (з 27 лютого 2014 року) припинення повноважень органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та державних службовців державних органів, які не були переміщені з ТОТ АР Крим.

Ухвалення проєкту закону, як очікується, створить умови для повноцінної інтеграції Криму в систему публічного урядування України після деокупації півострова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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