Уряд передав на велику приватизацію завод, конфіскований у російського олігарха — Finance.ua
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Уряд передав на велику приватизацію завод, конфіскований у російського олігарха

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Уряд передав на велику приватизацію завод, конфіскований у російського олігарха
Уряд передав на велику приватизацію завод, конфіскований у російського олігарха
Кабінет міністрів включив підприємство «ВСМПО Титан Україна», що належало підсанкційному росіянину Михайлу Шелкову, до списку об’єктів великої приватизації.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
«Включено до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.01.2019 № 36-р, частку розміром 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО Титан Україна», — повідомив Мельничук.

Деталі

У березні минулого року було арештовано майно заводу з виготовлення титанових труб «ВСМПО Титан України», російського підсанкційного олігарха Михайла Шелкова.
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Відповідно до Указу Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким передбачено обмежувальні заходи щодо Шелкова.
У лютому 2023 року Кабінет міністрів передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи російського мільярдера, акціонера титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайла Шелкова.
За матеріалами:
УНН
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