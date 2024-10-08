Уряд передав на велику приватизацію завод, конфіскований у російського олігарха — Finance.ua

Уряд передав на велику приватизацію завод, конфіскований у російського олігарха Сьогодні 17:36

Уряд передав на велику приватизацію завод, конфіскований у російського олігарха

Кабінет міністрів включив підприємство «ВСМПО Титан Україна», що належало підсанкційному росіянину Михайлу Шелкову, до списку об’єктів великої приватизації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

«Включено до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.01.2019 № 36-р, частку розміром 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО Титан Україна», — повідомив Мельничук.

Деталі

У березні минулого року було арештовано майно заводу з виготовлення титанових труб «ВСМПО Титан України», російського підсанкційного олігарха Михайла Шелкова.

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Відповідно до Указу Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким передбачено обмежувальні заходи щодо Шелкова.



У лютому 2023 року Кабінет міністрів передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи російського мільярдера, акціонера титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайла Шелкова.

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