Уряд оновив систему надання митних авторизацій — Finance.ua

Уряд оновив систему надання митних авторизацій Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Уряд оновив систему надання митних авторизацій

Кабінет міністрів оновив систему надання митних авторизацій для наближення її до європейської.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Ухвалена постанова має переважно технічний характер і спрямована на імплементацію змін, внесених до Митного кодексу України Законом України від 22.08.2024 № 3926. Однак без схваленого інструментарію неможливий початок застосування оновлених норм законодавства, спрямованих на наближення до ЄС.

Крім цього, постановою переглянуто та модернізовано систему митних авторизацій, ще більш наближено її до європейської.

«Це, в свою чергу, дає можливість як бізнесу, так і митниці вчасно адаптуватися до оновлених правил у сфері зовнішньоекономічної діяльності та здійснити поступовий перехід від поточного до нового митного законодавства, зберегти та надати можливість підвищити конкурентоздатність нашого бізнесу на етапі його інтеграції з бізнесом ЄС», — пояснили у Мінфіні.

Що передбачають прийняті зміни:

оновлення форм заяв про надання авторизації авторизованого економічного оператора, про надання авторизацій на застосування спрощення / транзитного спрощення (окремо для кожного виду спрощення), а також форм таких авторизацій (це зумовлено особливостями роботи системи прийняття рішень Держмитслужби (CDS). Аналогічно працює система і в ЄС — одна заява — одна авторизація);

затвердження форм заяв та форм авторизацій для поміщення товарів у митний режим (на використання процедури кінцевого використання, тимчасове ввезення, переробка на митній території і переробка за межами митної території), а також на провадження окремих видів діяльності (митна брокерська діяльність, експлуатація митного складу та складу тимчасового зберігання);

затвердження форми заяви про передачу прав та обов’язків, визначених в авторизації для поміщення товарів у митний режим, та порядку її подання та розгляду;

приведення у відповідність до Закону № 3926 форми анкети самооцінки та пояснень щодо її заповнення;

внесення змін до порядків проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації, а також планування та проведення митними органами моніторингу відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації, зокрема, в частині регламенту окремих дій працівників митних органів під час проведення оцінки, а також щодо оновлення методики оцінки показників фінансового стану підприємств, що враховує вид економічної діяльності, та розширює можливості для підприємств підтверджувати достатність своєї фінансової стійкості.

затвердження форм звітів про рух товарів на митному складі та складі тимчасового зберігання.

Постанова набирає чинності з 19 квітня 2025 року.

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