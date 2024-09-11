Уряд оновив правила міжнародних поштових відправлень — Finance.ua

Уряд оновив правила міжнародних поштових відправлень Вчора 17:21 — Особисті фінанси

Уряд оновив правила міжнародних поштових відправлень

Кабінет Міністрів оновив правила надання послуг поштового зв’язку та перелік заборонених до пересилання у поштових відправленнях вкладень.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Можна пересилати за кордон дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу. Це можна зробити виключно у реєстрованих міжнародних поштових відправленнях. Раніше, поштою можна було відправити закордонний паспорт, а у період воєнного стану — паспорт громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну, водійське посвідчення.

Також у список «дозволеного» включили ювелірні вироби, дорогоцінні метали, нумізматичну продукцію Національного банку, інвестиційні монети, монети, які використовуються для нумізматичних цілей та їх колекцій. Раніше їх не можна було відправити поштою.

Крім того Кабмін уточнив правила пересилання їжі у внутрішніх поштових відправленнях: це заборонено робити, якщо на планову дату доставки спливає встановлений строк придатності таких харчових продуктів.

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