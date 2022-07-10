Уряд компенсуватиме витрати на зарплату соцпрацівників-переселенців — Finance.ua

Уряд компенсуватиме витрати на зарплату соцпрацівників-переселенців Вчора 16:32 — Особисті фінанси

Уряд ухвалив рішення, яке допоможе в працевлаштуванні соціальних працівників зі статусом ВПО, а також допоможе громадам впоратися з додатковим навантаженням на соціальну інфраструктуру.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна нагадала, що надання соцпослуг фінансується з місцевих бюджетів, але в них не було передбачено коштів для надання таких послуг внутрішньо переміщеним особам. Тому ухвалили рішення направляти на це додаткові гроші з держбюджету та благодійні кошти, які надходять на офіційні урядові рахунки.

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Кошти також йтимуть на компенсацію витрат на зарплати соцпрацівників, які мають статус ВПО та працевлаштувались на новому місці проживання.

«Це одночасно сприятиме зростанню зайнятості серед переміщених людей і підтримає громади у забезпечення соціальними послугами внутрішньо переміщених осіб та створенні нових робочих місць», — наголосила Лазебна.

Що саме передбачає рішення

Ухвалене рішення дає можливість надавачам соціальних послуг, які включені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг:

отримати компенсацію на оплату праці внутрішньо переміщених осіб, працевлаштованих на посади фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, соціальних робітників, практичних психологів, соціальних педагогів, інших працівників — надавачів соціальних послуг;

звернутись за компенсацією витрат на облаштування місць для переміщених отримувачів соціальних послуг, забезпечення їх продуктами харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни та предметами першої необхідності за рахунок коштів, що надійшли як благодійна допомога на гуманітарний рахунок, відкритий Мінсоцполітики в НБУ;

отримати компенсацію за витрати на оплату комунальних послуг під час розміщення переселенців.

У випадках евакуації людей, які отримували послуги стаціонарного, паліативного догляду або підтриманого проживання у закладах державної або комунальної форми власності, до аналогічних закладів у відносно безпечних регіонах передбачена можливість передавати кошти між місцевими бюджетами для фінансування відповідних послуг.

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