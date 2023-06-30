Уряд готується незабаром запустити велику приватизацію через онлайн-аукціони — Finance.ua

Уряд готується незабаром запустити велику приватизацію через онлайн-аукціони Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

Уряд готується незабаром запустити велику приватизацію через онлайн-аукціони

Велику приватизацію через систему онлайн-аукціонів Прозорро. Продажі запустять найближчим часом — Мінекономіки розраховує на прийняття Кабінетом міністрів відповідних рішень на початку липня.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболєв під час конференції, присвяченій п’ятиріччю системи Прозорро. Продажі.

Він зазначив, що Мінекономіки та уряд продовжують працювати над реформами, які спрямовані на досягнення економічної стабільності, серед яких і запуск великої приватизації.

«Ухвалення ініційованих Мінекономіки змін стане останнім важливим законодавчим кроком для запуску великої приватизації в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі, на яку чекає вся держава. Запуск продажу обʼєктів великої приватизації дозволить суттєво збільшити надходження до державного бюджету», — додав він.

За словами Соболєва, законодавчі ініціативи міністерства сприятимуть також залученню на онлайн-торги з малої приватизації доброчесних учасників, а відтак і переможців, які будуть ефективними власниками цих активів та інвестуватимуть у їхній розвиток.

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Запропоновані Мінекономіки зміни дозволять закрити технічні моменти для запуску великої приватизації. Також вони встановлюватимуть додаткові гарантії для е-аукціонів та запобіжники від можливих зривів торгів з малої приватизації.

Зокрема, учасник електронного аукціону, який зайняв друге місце за підсумками торгів, не матиме права відмовитися від очікування рішення щодо першого переможця.

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У випадку, якщо недоброчесні учасники торгів, які посіли перше або друге місця, відмовлятимуться від сплати суми за актив, державний бюджет отримуватиме гарантійні внески обох учасників — майже 40% від стартової ціни обʼєкта.

За словами Соболєва, ухвалення цих змін стане одним із запобіжників від зловживань на торгах з малої приватизації, а державі дозволить отримати додаткові надходження до бюджету.

Також запропоновані зміни визначать технічні вимоги до електронних маркетплейсів, які матимуть право працювати з великою приватизацією.

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Економічна Правда За матеріалами:

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