У ФДМУ залишилося для приватизації лише 288 підприємств — Finance.ua

У ФДМУ залишилося для приватизації лише 288 підприємств Сьогодні 09:46

У ФДМУ залишилося для приватизації лише 288 підприємств

З 2 364 підприємств, які передані в управління ФДМУ, лише 288 можуть бути виставлені на продаж.

Ще 134 поки не підлягають приватизації, бо мають соціальне або стратегічне значення, наприклад, протезно-ортопедичні або зі сфери ВПК.

82% підприємств у портфелі Фонду — непродуктивні активи:

664 — знаходяться на тимчасово окупованих територіях,

1 278 — мають бути ліквідовані за рішенням ФДМУ або в банкрутстві.

Процес передачі держмайна від інших органів виконавчої влади триває. Загалом до кінця 2023 року Фонд планує прийняти в управління ще орієнтовно 1 200 підприємств. Визначитись із структурою портфелю новопереданих активів Фонд матиме можливість після ґрунтовного тріажу — аналізу та сортування всіх переданих об'єктів за критерієм їх спроможності вести господарську діяльність та наявності ліквідних активів.

«У держвласності сьогодні перебуває колосальна кількість „мертвих“ активів. Ці підприємства існують лише на папері, вони обросли величезними боргами і нецікаві приватному бізнесу. Тому немає сенсу виставляти їх на приватизацію, вони підуть на ліквідацію», — говорить директор Департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств ФДМУ Віталій Жаріков.

Активи. Половина підприємств, які вже віднесені до категорії «на ліквідацію», не мають жодних активів, 10% — не працюють, але мають активи, які можна продати на відкритому аукціоні через Prozorro. Продажі, 10% — втратили свої активи, але ще існує можливість повернути їх через суд і потім продати, 30% — це потенційні банкрути.

Час на ліквідацію. В залежності від того, до якої з груп належить підприємство, відрізняється і час на проведення його ліквідації. Так, найпростішою є процедура ліквідації підприємства з відсутніми активами та боргами — від 4-х до 6-ти місяців. Підприємства, які мають у власності хоча б якісь активи за відсутності боргів — до 8-ми місяців. Підприємства, щодо яких необхідно застосовувати судову процедуру повернення майна з незаконного володіння — до 1,5 років. Найтриваліша процедура — банкрутство, строк якої сягає більше 18 місяців. З урахуванням цього до кінця 2023 року Фонд планує почати процедуру ліквідації по 888 підприємствам і з них ліквідувати — 347.

В 2024 році в планах на завершення ліквідації — ще 400 підприємств, в 2025 — 141 відповідно. Крім того, за попередньою оцінкою, ще 390 підприємств мають ознаки неплатоспроможності та можуть бути ліквідовані в межах процедури банкрутства.

Така сама процедура тріажу буде застосована і до тих активів, які будуть передаватися Фонду від інших державних органів надалі. ФДМУ має чіткий відпрацьований алгоритм, який відповідає на питання що робити з державними підприємствами. Якщо підприємство може представляти інтерес для інвесторів, воно виставляється на приватизацію, якщо його потрібно зберегти в держвласності — залишається в управлінні Фонду, якщо не веде господарську діяльність, має незначні активи, вартість яких несуттєво перевищує борги — ліквідація, у разі неможливості розрахуватись з боргами за рахунок активів — банкрутство.

«Ліквідація непрацюючих активів спрямована на оздоровлення нашої економіки — зниження боргового навантаження на бюджет та можливість на місці ліквідованих підприємств створити новий бізнес, який буде забезпечувати надходження до бюджету та нові робочі місця. Крім того, особлива процедура ліквідації дозволяє виплатити роками накопичені борги із заробітної плати, а також зрештою закінчити передачу до архівних установ виробничих та трудових архівів з метою отримання пенсій колишніми працівниками», — додає Віталій Жаріков.

borgexpert За матеріалами:

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