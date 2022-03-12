Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень — Finance.ua

Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень
Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень
Українці з Дніпропетровської області зможуть отримати допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень.
Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні Уряду. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
У Міністерстві економіки зазначили, що Кабмін вже запустив програму єПідтримка для людей, які втратили роботу та перебувають на територіях з найактивнішими бойовими діями.
Одержати одноразову виплату можуть наймані працівники, за яких сплатили єдиний соціальний внесок, а також ФОПи усіх груп.
Отримати допомогу можуть українці з таких регіонів:
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Київ;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Чернігівська область.
Довідка Finance.ua
Як оформити заяву на допомогу:
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
- зайти в програму Дія — розділ Послуги — єПідтримка;
- оформити заявку на отримання допомоги;
- вибрати картку, на яку потрібно перерахувати гроші;
- дочекатися повідомлення банку про нарахування грошей.
Email розсилка Finance.uaКоротко про головне за день