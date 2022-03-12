Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень — Finance.ua
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Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень

Вчора 17:17Особисті фінанси
143082
Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривеньУряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень
Українці з Дніпропетровської області зможуть отримати допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень.
Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні Уряду. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
У Міністерстві економіки зазначили, що Кабмін вже запустив програму єПідтримка для людей, які втратили роботу та перебувають на територіях з найактивнішими бойовими діями.
Одержати одноразову виплату можуть наймані працівники, за яких сплатили єдиний соціальний внесок, а також ФОПи усіх груп.
Отримати допомогу можуть українці з таких регіонів:
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Київ;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область.

Довідка Finance.ua

Як оформити заяву на допомогу:
  • зайти в програму Дія — розділ Послуги — єПідтримка;
  • оформити заявку на отримання допомоги;
  • вибрати картку, на яку потрібно перерахувати гроші;
  • дочекатися повідомлення банку про нарахування грошей.
За матеріалами: Finance.UA
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