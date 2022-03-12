Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень — Finance.ua

Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень

Вчора 17:17 — Особисті фінанси

Уряд додав Дніпропетровську область до переліку тих, де людям виплатять по 6,5 тисячі гривень

Українці з Дніпропетровської області зможуть отримати допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень.

Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні Уряду. Про це повідомляє Міністерство економіки України

У Міністерстві економіки зазначили, що Кабмін вже запустив програму єПідтримка для людей, які втратили роботу та перебувають на територіях з найактивнішими бойовими діями.

Одержати одноразову виплату можуть наймані працівники, за яких сплатили єдиний соціальний внесок, а також ФОПи усіх груп.

Отримати допомогу можуть українці з таких регіонів:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Київ;

Луганська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

Довідка Finance.ua

Як оформити заяву на допомогу:

зайти в програму Дія — розділ Послуги — єПідтримка;

оформити заявку на отримання допомоги;

вибрати картку, на яку потрібно перерахувати гроші;

дочекатися повідомлення банку про нарахування грошей.

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