Півтора мільйони українців подались на допомогу у 6500 грн — Finance.ua

«На сьогодні ми вже отримали близько 1,5 млн таких заявок, а загалом у нас в у бюджеті передбачено 23,5 млрд грн на такі виплати», — наголосив він.
Грибан нагадав, що допомогу можуть отримати всі офіційно працевлаштовані особи, які сплачують ЄСВ, та ФОПи, які склали звіт за 2021 рік і втратили роботу через бойові дії.
Подається заявка через застосунок «Дія», а кошти можна витратити на будь-що.
Довідка Finance.ua:
у додатку Дія розпочнеться реєстрація інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії.