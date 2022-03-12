Півтора мільйони українців подались на допомогу у 6500 грн — Finance.ua

Півтора мільйони українців подались на допомогу у 6500 грн

Вчора 13:21 — Особисті фінанси

Півтора мільйони українців подались на допомогу у 6500 грн

У межах програми «єПідтримка» надійшло понад 1,5 мільйони заявок на отримання грошової допомоги для працівників і ФОПів з областей, де ведуться найактивніші бойові дії.

Про це розповів заступник міністра економіки Олександр Грибан під час цілодобового марафону новин провідних телеканалів.

«На сьогодні ми вже отримали близько 1,5 млн таких заявок, а загалом у нас в у бюджеті передбачено 23,5 млрд грн на такі виплати», — наголосив він.

Грибан нагадав, що допомогу можуть отримати всі офіційно працевлаштовані особи, які сплачують ЄСВ, та ФОПи, які склали звіт за 2021 рік і втратили роботу через бойові дії.

Подається заявка через застосунок «Дія», а кошти можна витратити на будь-що.

Довідка Finance.ua:

у додатку Дія розпочнеться реєстрація інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії.

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