Як отримати єДокумент в "Дії": українцям доступна нова послуга — Finance.ua

Як отримати єДокумент в "Дії": українцям доступна нова послуга

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання анонсованого раніше тимчасового цифрового посвідчення особи «єДокумент». Така послуга допоможе українцям, чиї документи були загублені під час військових дій в країні.

Для чого потрібен «єДокумент»

Війна застала українців зненацька, а тому багато хто залишився без документів — хтось поспіхом покидав свій будинок, хтось міг втратити їх в дорозі, чиїсь документи були знищені разом з житлом. Послуга «єДокумент» допоможе українцям, які втратили свої документи під час військових дій, при необхідності підтверджувати свою особу.

Що буде входити в «єДокумент»

«єДокумент» буде містити всю необхідну інформацію і QR-код для підтвердження особи. Послугу планують зробити дуже гнучкою: буде містити паспортні дані, ІПН і по можливості фото.

Кому і коли можна пред’являти «єДокумент»

Посвідчення визнаватимуть органи державної влади, Національна поліція України. Також «єДокумент» можна пред’явити військовим під час проїзду на блокпостах.

«єДокумент» — як отримати в «Дії»

«єДокумент» автоматично буде доступний всім користувачам програми «Дія». Для того, щоб документи підтягнулися в додатку, його необхідно оновити в Play Market або App Store. Послуга також доступна українцям, які не змінювали свій паспорт на id-карту.

Зображення: Уніан

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