Уряд Чорногорії підтвердив плани запровадити 7-годинний робочий день — Finance.ua

Уряд Чорногорії підтвердив плани запровадити 7-годинний робочий день Сьогодні 18:00 — Світ

Уряд Чорногорії підтвердив плани запровадити 7-годинний робочий день

Міністерка праці та соціального захисту Чорногорії Найда Нішич оголосила про плани запровадити в країні семигодинний робочий день до кінця року.

Про це вона сказала в інтерв'ю чорногорському суспільному мовнику RTCG.

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На питання про те, чи планується в Чорногорії скорочення робочого дня, Нішич відповіла: «Те, що прем'єр-міністр Мілойко Спаїч оголосив під час виборчої кампанії, відбудеться цього року».

Голова чорногорського Міністерства праці також анонсувала справедливіший підхід до соціальних виплат, але не їхнє скасування, а також реформу Фонду пенсійного страхування та страхування з тимчасової втрати працездатності.

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Ідею про скорочення робочого тижня з 40 до 35 годин, нагадаємо, висувала ще минулого року партія «Європа зараз» нового президента Чорногорії Якова Мілатовича напередодні парламентських виборів.

У лютому цього року Мілатович оголосив про відставку з усіх посад у своїй партії і виходу з її складу на тлі розбіжностей у поглядах.

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