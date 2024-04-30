Уряд Чорногорії підтвердив плани запровадити 7-годинний робочий день — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд Чорногорії підтвердив плани запровадити 7-годинний робочий день

Світ
48
Уряд Чорногорії підтвердив плани запровадити 7-годинний робочий день
Уряд Чорногорії підтвердив плани запровадити 7-годинний робочий день
Міністерка праці та соціального захисту Чорногорії Найда Нішич оголосила про плани запровадити в країні семигодинний робочий день до кінця року.
Про це вона сказала в інтерв'ю чорногорському суспільному мовнику RTCG.
Читайте також
На питання про те, чи планується в Чорногорії скорочення робочого дня, Нішич відповіла: «Те, що прем'єр-міністр Мілойко Спаїч оголосив під час виборчої кампанії, відбудеться цього року».
Голова чорногорського Міністерства праці також анонсувала справедливіший підхід до соціальних виплат, але не їхнє скасування, а також реформу Фонду пенсійного страхування та страхування з тимчасової втрати працездатності.
Читайте також
Ідею про скорочення робочого тижня з 40 до 35 годин, нагадаємо, висувала ще минулого року партія «Європа зараз» нового президента Чорногорії Якова Мілатовича напередодні парламентських виборів.
У лютому цього року Мілатович оголосив про відставку з усіх посад у своїй партії і виходу з її складу на тлі розбіжностей у поглядах.

Страхування для виїзду за кордон 🔍

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.