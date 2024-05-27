Уряд частково спрощує процедури, пов’язані з виробництвом боєприпасів — Finance.ua
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Уряд частково спрощує процедури, пов’язані з виробництвом боєприпасів

Казна та Політика
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Уряд частково спрощує процедури, пов’язані з виробництвом боєприпасів. Однією з основних новацій є встановлення рівня прибутковості для боєприпасів в розмірі до 25% від їх собівартості.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Окрім того, для боєприпасів для БПЛА не потрібен буде наказ про допуск до експлуатації. Також стане більш простою процедура включення до реєстру, необхідного для укладання держконтракту, для виробників стартових двигунів для безпілотних систем та ракет.
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В уряді кажуть, що це допоможе збільшити інтерес приватних інвесторів до виготовлення відповідної техніки. Уже є успішний кейс щодо виробництва БПЛА, коли встановлення аналогічної норми рентабельності збільшило виробництво БПЛА протягом року у 100 разів.
Гетманцев висловив переконання, що дерегуляцію сміливо треба впроваджувати щодо усього спектру виробництва військової продукції, особливо тієї, у якій відчувається найбільша потреба.
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