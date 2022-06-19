Уряд Бельгії погодився на 4-денний робочий тиждень — Finance.ua

Уряд Бельгії погодився на 4-денний робочий тиждень

Вчора 10:16 — Світ

Уряд Бельгії погодився на 4-денний робочий тиждень

Урядова коаліція Бельгії погодилася з реформою трудового законодавства, яка передбачає, серед іншого, можливість чотириденного робочого тижня.

Про це пише Le Soir

Законопроєкт спрямований на забезпечення більшої гнучкості та свободи в умовах праці з метою підвищення рівня зайнятості дорослого населення більш ніж на 80% до 2030 року з нинішніх 70,6%.

Читайте також У Великобританії почали масштабний експеримент з чотириденним робочим тижнем

Документ був підготовлений ще у лютому, але досі опрацьовувалися його деталі.

Як найважливіший аспект реформи Бельгія скоротить повний робочий тиждень з п’яти днів до чотирьох, зберігаючи таку ж кількість годин на тиждень.

На практиці це означатиме, що люди зі стандартним бельгійським контрактом, якщо захочуть, можуть працювати 10 годин щодня замість восьми годин, щоб мати додатковий вихідний щотижня.

Читайте також Ірландія долучилася до експерименту з чотириденним робочим тижнем

Також буде дозволено вибирати інші варіанти, наприклад, брати відпустку на цілий тиждень або брати додаткові години щотижня.

Угода також заохочує працівників до кар’єрного зростання, надаючи право на п’ять оплачуваних днів для навчання та підтримуючи перехід між двома роботами.

Законопроєкт ще має бути схвалений у парламенті і як, очікується, набуде чинності восени.

Результати експерименту організатори планують оприлюднити вже у 2023 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.