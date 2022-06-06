У Великобританії почали масштабний експеримент з чотириденним робочим тижнем — Finance.ua
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У Великобританії почали масштабний експеримент з чотириденним робочим тижнем

Вчора 18:01Світ
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У Великобританії почали масштабний експеримент з чотириденним робочим тижнемУ Великобританії почали масштабний експеримент з чотириденним робочим тижнем
У Великій Британії десятки компаній з понеділка розпочинають безпрецедентний експеримент чотириденного робочого тижня без втрати заробітної плати для працівників.
Про це йдеться у публікації Sky News.
Участь у дослідженні беруть компанії з різних галузей, включаючи банківську справу, готельний бізнес, сферу догляду і навіть анімаційні студії.
Компанії як і раніше платитимуть працівникам 100% заробітної плати — за умови, що ті збережуть максимальну продуктивність.
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Експеримент, що триватиме 6 місяців та залучить 3 тисячі людей, позиціонується як найбільший чотириденний пілотний проєкт у світі.
Організатори дослідження, 4 Day Week Global у партнерстві з аналітичним центром Autonomy та кампанією 4 Day Week UK, працюють разом з університетськими науковцями, які виміряють вплив на продуктивність та благополуччя персоналу.
Вони також оцінять, як чотириденний робочий тиждень впливає на довкілля та гендерну рівність.
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Виконавчий директор 4 Day Week Global Джо О’Коннор сказав, що Британія перебуває на «гребені хвилі глобального імпульсу чотириденного тижня», оскільки люди звикли перебувати поза офісом під час пандемії коронавірусу.
Однією з компаній, що бере участь у дослідженні, є Charity Bank. Генеральний директор компанії Ед Сігел сказав, що перехід на чотириденний тиждень «здається природним наступним кроком» після пандемії.
«Концепція п’ятиденного робочого тижня XX століття більше не підходить для бізнесу XXI століття», — зазначив він.
Утім, розмови про чотириденний робочий тиждень у Британії почалися ще до пандемії. Лейбористи, які перебувають в опозиції, перед виборами 2019 року обіцяли ввести чотириденний тиждень протягом десяти років.
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За матеріалами: Європейська правда
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