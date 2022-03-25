«АвтоВАЗ» переведе всіх співробітників на чотириденний робочий тиждень — Finance.ua

«АвтоВАЗ» переведе всіх співробітників на чотириденний робочий тиждень

Вчора 22:25 — Фондовий ринок

Російський автовиробник «АвтоВАЗ» запроваджує режим 4-денного робочого тижня на виробничих майданчиках у Тольятті та Іжевську з 6 червня — це поширюється на всіх працівників компанії.

Про це йдеться у заяві компанії.

Таке рішення пояснили, зокрема, «значним дефіцитом постачання електронних компонентів».

Режим 4-денного робочого тижня буде введено на 3 місяці.

Для збереження рівня доходів співробітників керівництво АвтоВАЗу звернулося по підтримку до уряду. За словами компанії, кошти на підтримку вже виділено.

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