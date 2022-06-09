Ірландія долучилася до експерименту з чотириденним робочим тижнем — Finance.ua

Ірландія долучилася до експерименту з чотириденним робочим тижнем

Вчора 22:24 — Світ

Ірландія долучилася до експерименту з чотириденним робочим тижнем, freepik.com

В Ірландії тисячі працівників розпочали участь у глобальному піврічному проєкті з дослідження ефективності чотириденного робочого тижня.

Про це повідомляє Euractiv

Учасники експерименту отримуватимуть повну зарплату за роботу чотири дні на тиждень замість п’яти, при цьому від них вимагається виконувати той самий обсяг роботи.

Організатори експерименту стежитимуть за продуктивністю працівників, впливом їхнього нового режиму на довкілля та гендерною рівністю в організаціях, які долучилися до проєкту. Паралельно вони визначатимуть рівень психічного й фізичного здоров’я учасників.

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Ірландія стала єдиною країною ЄС, що бере участь у глобальному експерименті з чотириденним робочим тижнем. Окрім неї, випробування також відбуваються в Австралії, Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії та Сполучених Штатах.

Результати експерименту організатори планують оприлюднити вже у 2023 році.

У березні повідомлялось, що Іспанія може стати однією з перших країн у світі, яка випробувала чотириденний робочий тиждень після того, як уряд погодився розпочати пілотний проєкт для компаній, зацікавлених в ідеї.

А ще минулоріч у Бельгії обговорювали можливість переходу на чотириденний робочий тиждень, оскільки уряд обговорює більш широкі реформи ринку праці.

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