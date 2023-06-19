Упровадження криптоподатків і закону MiCa в Україні: що треба знати — Finance.ua

Упровадження криптоподатків і закону MiCa в Україні: що треба знати Сьогодні 17:47 — Криптовалюта

Упровадження криптоподатків і закону MiCa в Україні: що треба знати

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) завершує роботу над законопроєктом про криптоподатки, орієнтовно з осені він вже може вступити в силу для легалізації криптоактивів.

Що треба знати та розуміти щодо впровадження криптоподатків і закону MiCa в Україні - розповів Віктор Кочетов, співзасновник криптовалютної платформи Kyrrex

«Передусім зауважу, що законопроєкт, спрямований на оподаткування та синхронізацію регулювання криптовалют з регламентом МіСА, є однозначно прогресивним рішенням», — коментує Кочетов.

За словами експерта, це рішення:

одразу вирішує проблему вступу в силу закону про віртуальні активи (нагадаємо, що через відсутність змін в Податковий кодекс щодо оподаткування криптовалют згаданий закон не міг вступити в силу);

завчасно впроваджує в українське законодавство Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) про ринки віртуальних активів, вступ в силу якого відбудеться 29 червня 2023, а запрацює повною мірою з грудня 2024 року.

«Хотілося б отримати закон чимскоріш, але складно давати прогнози щодо часу, зважаючи на всі обставини.

Із власного досвіду можу з впевненістю сказати, що регулювання криптоіндустрії сьогодні - це цілком звичне й закономірне явище, адже дана галузь стрімко розвивається, а тому потребує детального роз’яснення. Крім того, ця сфера має гарантувати захист інвесторів і користувачів від шахрайства та маніпулювання ринком. Зараз безліч держав самі розробляють відповідне законодавство, аби відповідати сучасним стандартам", — каже Кочетов.

Як наголошує фахівець, узгодження українського законодавства з MiCA є перевагою, адже в умовах максимального захисту інтересів дасть змогу українцям глибше зрозуміти цю сферу, а компаніям — розпочати легальний авторизований бізнес. Це дозволить відповідати європейськими стандартами, що сприятиме міжнародній співпраці. Такий крок також забезпечить захист інвесторів, використовуючи перевірені регулятивні практики. До того ж, це може підвищити довіру до криптоіндустрії в Україні, залучаючи більше інвесторів та розширюючи цифрову економіку.

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Коли йдеться про оподаткування, варто зазначити таке: механізм транзакцій віртуальними активами, включаючи доходи фізичних та юридичних осіб від операцій з інвестиційними активами, є безумовно слушним кроком, адже такий підхід активно застосовують у світі. Однак, ставка 19,5% не зумовить розвиток й розширення криптовалютного ринку, адже не буде заохочувати потенційних учасників долучатися до нього. Крім цього, сприятиме їх міграції до більш сприятливих юрисдикцій.

Наприклад, у таких країнах як Швейцарія, ОАЕ, Кайманові острови, Сінгапур зазвичай не стягується приріст капіталу з продажу віртуальних активів.

«Отже, доцільним є розгляд можливості знизити відсоткову ставку податку, аби сприяти росту ринку віртуальних активів і надати всім охочим сприятливі умови», — вважає Кочетов.

«Лише кілька країн у світі легалізували криптоактиви, Україна вже скоро буде однією з таких. Загалом, визнання криптовалют є життєво важливим для такої бурхливої галузі. Це знизить стереотипне ставлення до цих віртуальних активів і допоможе їм стати звичайними фінансовими інструментами. Однак я можу сказати, що в ринку є певна стурбованість тим, що занадто багато правил можуть придушити інновації та чинити тиск на бізнес. Деякі криптоінвестори можуть залишити країну, оскільки не довіряють державним ініціативам. Для цього повинні бути створені прозорі і зрозумілі інструменти, щоб бізнес і держава взаємодіяли ефективно. Цього і будемо очікувати», — зазначає Дмитро Присяжнюк, Co-founder & Trader криптоком’юніті Crypto Crew.

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