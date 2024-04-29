Унікальна угода: Україна та ОАЕ підписали історичний документ — Finance.ua
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Унікальна угода: Україна та ОАЕ підписали історичний документ

Казна та Політика
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Унікальна угода: Україна та ОАЕ підписали історичний документ
Унікальна угода: Україна та ОАЕ підписали історичний документ, www.me.gov.ua
Україна й ОАЕ уклали економічну угоду, спрямовану на зростання двосторонньої торгівлі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді підписали Спільну заяву про завершення переговорів про Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів.
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За результатами переговорів Сторонам вдалося досягнути домовленостей щодо значної лібералізації доступу як до ринків товарів, так і до ринків послуг; закласти підвалини для поглиблення співпраці в торговельній, інвестиційній, економічній, цифровій та інших сферах.
«Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише Об'єднані Арабські Емірати, але загалом регіони Затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а вихід на глобальний ринок. Бо Емірати — це торговельний, економічний, фінансовий хаб. Емірати займають перші сходинки з погляду логістики торгівлі. Друге — це не класична угода ЗВТ, вона всеохопна, тобто включає товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше. Тому закінчення переговорів щодо Угоди — історична подія у наших двосторонніх відносинах», — пояснила Свириденко.
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Угода сприятиме покращенню умов торгівлі між Україною та ОАЕ, зростанню обсягів товарів та послуг шляхом зниження тарифних бар'єрів та стимулювання інвестиційного співробітництва між обома країнами.
Аналіз короткострокового впливу показує, що угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,10%.
Серед секторів найвищі темпи приросту очікуються у транспортній сфері, а також у металургії, харчовій промисловості, зокрема борошномельному виробництві та виробництві олії. Зростання експорту металів та рослинної олії — очікуваний результат угоди.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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