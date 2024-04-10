ВР ратифікувала оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою — Finance.ua
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ВР ратифікувала оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою

Казна та Політика
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Верховна Рада ухвалила проєкт закону про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідний законопроєкт проголосували 317 нардепів.
Железняк зауважив, що йдеться про внесення змін до угоди про вільну торгівлю між двома країнами, яка була укладена ще у 2017 році.
Як повідомлялося раніше, 27 січня 2022 року міністр міжнародної торгівлі, просування експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади Мері Енджі та перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко оголосили про початок переговорів про оновлення Угоди 2017 року.
Результатом переговорів стала модернізована Угода, яка включає спеціальні нові глави про транскордонну торгівлю послугами, фінансові послуги, інвестиції, тимчасовий в'їзд для ділових осіб, телекомунікації, торгівлю та гендер, торгівлю та малі та середні підприємства, торгівлю та корінні народи та належну регуляторну практику.
Угода також містить оновлені глави про цифрову торгівлю, правила походження, конкурентну політику, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, навколишнє середовище, працю, прозорість, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку.
22 вересня 2023 року у м. Оттава (Канада) президентом України В. Зеленським та прем'єр-міністром Канади Д. Трюдо підписано оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.
За матеріалами:
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