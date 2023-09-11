Укрзалізниця змінює маршрути потягів: перелік змін — Finance.ua

Укрзалізниця змінює маршрути потягів: перелік змін
Укрзалізниця розпочинає проведення ремонтних робіт на дільниці Надвірна — Делятин. Через це компанія змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати вересня.
Про це пише пресслужба компанії.
Так, деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні.
Це торкнеться таких рейсів:
- поїзд № 6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;
- поїзд № 15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;
- поїзд № 95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;
- поїзд № 26/25 Одеса — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;
- крім того, поїзд № 130/129 Полтава — Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;
- поїзд № 229/230 Київ — Ворохта — Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.
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Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда № 55 Київ — Рахів, що відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня — вони прибуватимуть до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17, та для рейсів № 56 Рахів — Київ — вони відправляться з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26.
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