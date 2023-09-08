Укрзалізниця оновила квитки: що змінилось — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрзалізниця оновила квитки: що змінилось

Казна та Політика
98
Укрзалізниця оновила квитки: що змінилось
Укрзалізниця оновила квитки: що змінилось
В АТ «Укрзалізниця» остаточно дерусифікували квитки на всіх видах залізничних сполучень.
Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого з захисту державної мови.
«За результатами заходів державного контролю за застосуванням державної мови АТ „Укрзалізниця“, ініційованих уповноваженим із захисту державної мови, технічна помилка в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, внаслідок якої частина інформації на квитках пасажирів могла бути виконана недержавною мовою, виправлена», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
В Укрзалізниці також поінформували, що російська мова може застосовуватися на проїзних документах відповідно до Угоди про міжнародне пасажирське сполучення, однак наразі за внутрішнім рішенням застосування мови агресора припинено.
Читайте також
Крім того, планується замінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників та бланки. Також визначити перелік роздільних та зупинних пунктів, запланованих до перейменування, змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах, моторвагонному рухомому складі господарства приміських пасажирських перевезень тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.