Укрзалізниця запускає потяг до Словаччини: вартість квитків — Finance.ua

Укрзалізниця запускає потяг до Словаччини: вартість квитків Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запускає потяг до Словаччини: вартість квитків

З 11 грудня повертається міжнародне сполучення Мукачево — Чоп — Чієрна-над-Тісоу — Кошице.

Цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців, а всю мережу з можливими пересадками можна побачити за посиланням

Цей потяг поєднає популярний хаб на Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини та друге за розміром словацьке місто — Кошице.

Маршрут та графік нових міжнародних потягів до Словаччини

Поїзд № 960/961 Кошице — Мукачево. Щоденне відправлення з Кошице заплановано о 8:46, а прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17.

Поїзд № 962/963 Кошице — Мукачево відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.

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Ці потяги зупинятимуться на станції Чоп, що дозволить пасажирам, які прямують з чи до різних куточків України, зручно пересісти на поїзди з/до Кошице.

Ціни на квитки стартують від 363 гривень. Їх можна придбати у касах на вокзалах або уже безпосередньо на борту поїздів.

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