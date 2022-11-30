Укрзалізниця запускає потяг до Словаччини: вартість квитків — Finance.ua
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Укрзалізниця запускає потяг до Словаччини: вартість квитків

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Укрзалізниця запускає потяг до Словаччини: вартість квитків
Укрзалізниця запускає потяг до Словаччини: вартість квитків
З 11 грудня повертається міжнародне сполучення Мукачево — Чоп — Чієрна-над-Тісоу — Кошице.
Цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців, а всю мережу з можливими пересадками можна побачити за посиланням.
Цей потяг поєднає популярний хаб на Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини та друге за розміром словацьке місто — Кошице.

Маршрут та графік нових міжнародних потягів до Словаччини

  • Поїзд № 960/961 Кошице — Мукачево. Щоденне відправлення з Кошице заплановано о 8:46, а прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17.
  • Поїзд № 962/963 Кошице — Мукачево відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.
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Ці потяги зупинятимуться на станції Чоп, що дозволить пасажирам, які прямують з чи до різних куточків України, зручно пересісти на поїзди з/до Кошице.
Ціни на квитки стартують від 363 гривень. Їх можна придбати у касах на вокзалах або уже безпосередньо на борту поїздів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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