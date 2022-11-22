УЗ обмежила продаж квитків на нові рейси до Варшави — Finance.ua
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УЗ обмежила продаж квитків на нові рейси до Варшави

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на потяг Київ-Варшава одразу на дві дати. Проте купити квитки можна лише онлайн та не більше 4 в одні руки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
«У зв’язку з коригуванням графіків сьогодні о 8 ранку відкривається продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня», — повідомили в УЗ.
Придбати ці квитки стало складніше.
Квитки на рейс до Варшави тепер продаються виключно онлайн — у додатку «Укрзалізниці», чат-боті та на booking.uz.gov.ua.
Крім того, квитки будуть продаватися у кількості не більше 4 в одні руки.
У компанії зазначили, що такий крок суттєво знизив можливості перекупників і дозволив компанії дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.
«Моніторинг зловживань триває, кілька десятків акаунтів із підозрілою активністю вже заблоковано», — додали в УЗ.
Нагадаємо, що АТ «Укрзалізниця» з 10 листопада перевела повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший потяг № 67/68 Київ-Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам та спростити доступ до квитків пасажирам.
За матеріалами:
РБК-Україна
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