УЗ обмежила продаж квитків на нові рейси до Варшави — Finance.ua

УЗ обмежила продаж квитків на нові рейси до Варшави Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на потяг Київ-Варшава одразу на дві дати. Проте купити квитки можна лише онлайн та не більше 4 в одні руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

«У зв’язку з коригуванням графіків сьогодні о 8 ранку відкривається продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня», — повідомили в УЗ.

Придбати ці квитки стало складніше.

Квитки на рейс до Варшави тепер продаються виключно онлайн — у додатку «Укрзалізниці», чат-боті та на booking.uz.gov.ua.

Крім того, квитки будуть продаватися у кількості не більше 4 в одні руки.

У компанії зазначили, що такий крок суттєво знизив можливості перекупників і дозволив компанії дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.

«Моніторинг зловживань триває, кілька десятків акаунтів із підозрілою активністю вже заблоковано», — додали в УЗ.

Нагадаємо, що АТ «Укрзалізниця» з 10 листопада перевела повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший потяг № 67/68 Київ-Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам та спростити доступ до квитків пасажирам.

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