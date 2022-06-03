"Укрзалізниця" запускає поїзд із Запоріжжя до Польщі — Finance.ua

"Укрзалізниця" запускає поїзд із Запоріжжя до Польщі
«Укрзалізниця» призначила з 11 червня новий поїзд № 32/31, що сполучив Запоріжжя із польским Перемишлем (Пшемислем).
Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.
Причиною появи нового маршруту називається «збільшений попит пасажирів на повернення в Україну». Рейс із Запоріжжя відправлятиметься о 15:30, зупинятиметься в Дніпрі о 17:33 і прибуватиме до Перемишля о 12:50 наступного дня.
З Перемишля поїзд вирушатиме о 16:00 (перший рейс — відповідно 12 червня), зупинятиметься в Дніпрі о 13:26 наступного дня і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51.
Маршрут поїзда проходитиме через Львів, Бердичів, Смілу (станцію імені Шевченка), Знам’янку, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро. Вагони в поїзді — купейні та класу люкс. Квитки, як і на інші поїзди до Перемишля, можна буде купити онлайн.