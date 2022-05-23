"Укрзалізниця" змінює розклад руху деяких пасажирських поїздів — Finance.ua

"Укрзалізниця" змінює розклад руху деяких пасажирських поїздів

Вчора 19:44 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» змінює розклад руху деяких пасажирських поїздів. Стало відомо, що частина потягів тепер відправлятиметься раніше.

Про це повідомляється на сторінці «Укрзалізниці» у Telegram

У повідомленні йдеться про те, що деякі потяги будуть відправлятися зі станцій раніше на 5-15 хвилин. Зміни можуть здаватися незначними, проте пасажирам, які планують свої поїздки заздалегідь, варто врахувати новий час відправлення потягів.

Які потяги будуть прибувати раніше:

№ 758/757 Могилів-Подільський — Київ відправлятиметься із Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20 з 30 травня;

№ 770/769 Кам‘янець-Подільський — Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53 з 29 травня;

№ 790/789-792/791 Київ — Кременчук/Кропивницький. З Києва він відправлятиметься з 30 травня о 16:02 замість 17:42. З Кременчука — о 22:47 замість 23:49. З Кропивницького він відправлятиметься з 30 травня о 23:05 замість 00:20;

№ 140/139 Кам‘янець-Подільський — Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34 з 30 травня.

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