«Укрзалізниця» запускає новий поїзд з Одеси в Кароліно-Бугаз Сьогодні 17:33 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» запускає новий поїзд з Одеси в Кароліно-Бугаз

В літній сезон призначано новий регіональний рейс № 838/837 за маршрутом Одеса — Кароліно-Бугаз

з 28 червня по парних числах, пише Поїзди почнуть курсувати в обидва напрямкипише Укрзалізниця

Для комфорту пасажирів на маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системами кондиціонування повітря.

Відправлення з Одеси: 09:17, прибуття до Кароліно-Бугаза: 10:18.

Відправлення з Кароліно-Бугаза: 10:40, прибуття до Одеси: 11:46.

Графік розрахований під прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення із-за кордону, Дніпра, Львова, Києва, Кривого Рогу, Рахова та Чернівців.

Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці у розділі «Дальні»: https://app.uz.gov.ua/start

Раніше Укрзалізниця анонсувала відновлення руху міської електрички. З 28 червня повне залізничне кільце навколо столиці буде відновлено, міст між станціями Почайна та Райдужний відкритий для руху за своїм графіком.

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