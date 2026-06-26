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«Укрзалізниця» запускає новий поїзд з Одеси в Кароліно-Бугаз

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«Укрзалізниця» запускає новий поїзд з Одеси в Кароліно-Бугаз
«Укрзалізниця» запускає новий поїзд з Одеси в Кароліно-Бугаз
В літній сезон призначано новий регіональний рейс № 838/837 за маршрутом Одеса — Кароліно-Бугаз
Поїзди почнуть курсувати в обидва напрямки з 28 червня по парних числах, пише Укрзалізниця.
Для комфорту пасажирів на маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системами кондиціонування повітря.
  • Відправлення з Одеси: 09:17, прибуття до Кароліно-Бугаза: 10:18.
  • Відправлення з Кароліно-Бугаза: 10:40, прибуття до Одеси: 11:46.
Графік розрахований під прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення із-за кордону, Дніпра, Львова, Києва, Кривого Рогу, Рахова та Чернівців.
Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці у розділі «Дальні»: https://app.uz.gov.ua/start
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Раніше Укрзалізниця анонсувала відновлення руху міської електрички. З 28 червня повне залізничне кільце навколо столиці буде відновлено, міст між станціями Почайна та Райдужний відкритий для руху за своїм графіком.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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