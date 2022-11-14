Укрзалізниця запускає нові потяги до Відня, Праги та Кошице — Finance.ua
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Укрзалізниця запускає нові потяги до Відня, Праги та Кошице

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Укрзалізниця запускає нові потяги до Відня, Праги та Кошице
Укрзалізниця запускає нові потяги до Відня, Праги та Кошице
Акціонерне товариство «Укрзалізниця» призначило потяги «Чоп-Відень (Австрія)» та «Чоп-Кошице (Словаччина)» з 11 грудня.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Також планується призначення рейсу «Чоп — Прага», при цьому дату початку курсування буде оголошено додатково.
«При складанні нового графіка маршрутів ми прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб дати пасажирам з різних міст України можливість комфортно дістатись закордону залізницею», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що відтепер через Чоп, на додачу до поїздів № 59/60 «Київ — Чоп» та № 749 «Київ — Відень», курсують такі рейси: № 4/3 «Запоріжжя — Ужгород», 45/46 «Ужгород — Харків», № 81/82 «Київ — Ужгород», № 749/750 «Київ — Ужгород», та № 265/266 «Ковель — Ужгород» (новопризначений).
Згідно з повідомленням, зміна маршруту прямування цих рейсів дозволить мешканцям Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зручно діставатись Чопа, де можна буде пересісти на рейси до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина), Чієрни-над-Тісоу (Словаччина).
Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 10 листопада повністю перевела продаж квитків на поїзд № 67/68 «Київ — Варшава» в онлайн-режим, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.
За матеріалами:
Finance.ua
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