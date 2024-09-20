«Укрзалізниця» відновлює продаж квитків на поїзд Варшава — Львів через Раву-Руську Сьогодні 11:15 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» відновлює продаж квитків на поїзд Варшава — Львів через Раву-Руську

«Укрзалізниця» відновлює продаж квитків на популярний рейс Варшава — Львів через Раву-Руську після короткої перерви завдяки оновленню угод з польським приватним перевізником SKPL.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Завдяки оновленню домовленостей із польським приватним перевізником SKPL, завершується коротка перерва у продажі квитків на популярне пересадкове сполучення з Варшави через Раву-Руську до Львова. Укрзалізниця дякує SKPL за всі зусилля, докладені для подальшого безперебійного функціонування цього рейсу», — сказано в повідомленні.

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Розклад руху поїздів залишається без змін.

Поїзд № 767 вирушає з Варшави Всходньої щодня о 21:31, зупиняється в Любліні о 23:27, потім відправляється о 23:40 і прибуває до Рави-Руської о 05:15 (проводиться прикордонно-митний контроль у поїзді).

Пересадковий поїзд № 867/868 вирушає з Рави-Руської о 06:15, до Львова прибуває о 07:47, до Івано-Франківська о 11:12, а до Коломиї о 12:00.

Зворотно поїзд № 867/868 вирушає з Коломиї о 03:06, з Івано-Франківська о 03:55, з Львова о 06:58 і прибуває до Рави-Руської о 08:38.

Поїзд № 767 відправляється з Рави-Руської о 10:15, прибуває в Люблін о 13:50 і до Варшави Всходньої о 16:01.

Квитки на маршрут Львів — Варшава доступні для покупки у додатку або на сайті «Укрзалізниці, а також в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, сервіс продажу залізничних квитків booking.uz.gov.ua з 1 вересня припинив роботу . Клієнти зможуть і надалі купувати квитки онлайн через мобільний додаток Укрзалізниці та новий сайт , а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.

Укрзалізниця адаптувала застосунок для людей з порушеннями зору. Відтепер з усіма елементами інтерфейсу застосунку можна взаємодіяти за допомогою голосового керування та озвучення VoiceOver (iOS) та TalkBack (Android).

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