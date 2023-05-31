Укрзалізниця тестує стандартні вагони на маршруті Київ-Варшава: пропозиція квитків може зрости — Finance.ua
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Укрзалізниця тестує стандартні вагони на маршруті Київ-Варшава: пропозиція квитків може зрости

Фондовий ринок
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Укрзалізниця тестує стандартні вагони на маршруті Київ-Варшава: пропозиція квитків може зрости
Укрзалізниця тестує стандартні вагони на маршруті Київ-Варшава: пропозиція квитків може зрости
Укрзалізниця" запускає в тестовому режимі на маршруті Київ-Варшава потяг, сформований з 14 стандартних вагонів УЗ для погодження з польською стороною. На сьогодні польські залізничники пропускають на цей маршрут лише спеціальні вагони з 3-місними купе.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
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Тестування проходить на маршруті Київ — Варшава, оскільки наразі цей напрямок є найдефіцитнішим: кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.
Пропозиція місць на цей потяг обмежена тим, що на сьогодні польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони «вужчого» габариту RIC, які мають 3-місні купе.
Для того аби покращити ситуацію Укрзалізниця:
  • провела переговори щодо сумісності вагонів з польською інфраструктурою;
  • отримала технічні погодження від польського регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego);
  • виконала успішний тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ.
«Ми домовилися з польськими колегами про фіналізацію цього проєкту. Раніше було проведено всі випробування, і ми розуміємо, що наші стандартні вагони можуть без перешкод долати відстань від Києва до Варшави та зворотно.
Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони. Це дозволить у 2−3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями", — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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