Укрзалізниця скасовує низку евакуаційних потягів - залишається один рейс — Finance.ua

Укрзалізниця скасовує низку евакуаційних потягів - залишається один рейс

Вчора 16:44 — Фондовий ринок

АТ «Укрзалізниця» завершує програму евакуаційних поїздів через суттєве зменшення кількості пасажирів, які ними користуються.

Про це розповів голова правління УЗ Олександр Камишін під час брифінгу щодо роботи залізниці в умовах війни.

«Залізниця продовжує працювати за графіком. Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу. В нас на вчора — лише один евакуаційний поїзд. І все більше людей користуються нормальним регулярним сервісом компанії», — розповів він.

Камишін уточнив, що протягом 12 травня Укрзалізниця перевезла 30 тисяч людей, з яких лише 177 — пасажири евакуаційних рейсів.

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«При цьому продовжуємо надавати евакуаційний сервіс там, де він справді потрібен. Ми його зараз робимо з Покровськом і будемо робити доти, поки це буде потрібно», — додав очільник Укрзалізниці.

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