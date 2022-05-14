Укрзалізниця скасовує низку евакуаційних потягів - залишається один рейс — Finance.ua

АТ «Укрзалізниця» завершує програму евакуаційних поїздів через суттєве зменшення кількості пасажирів, які ними користуються.
Про це розповів голова правління УЗ Олександр Камишін під час брифінгу щодо роботи залізниці в умовах війни.
«Залізниця продовжує працювати за графіком. Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу. В нас на вчора — лише один евакуаційний поїзд. І все більше людей користуються нормальним регулярним сервісом компанії», — розповів він.
Камишін уточнив, що протягом 12 травня Укрзалізниця перевезла 30 тисяч людей, з яких лише 177 — пасажири евакуаційних рейсів.