Укрзалізниця припинила продаж квитків онлайн — Finance.ua
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Укрзалізниця припинила продаж квитків онлайн

Вчора 15:10Фондовий ринок
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АТ «Укрзалізниця» частково припинила продаж квитків — купити квиток онлайн не вийде.
Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на потяги Укрзалізниці, а також роботи сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії», — йдеться у повідомленні.
У компанії обіцяють швидке поновлення послуг.
За матеріалами: УНІАН
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