Укрзалізниця припинила продаж квитків онлайн — Finance.ua

Укрзалізниця припинила продаж квитків онлайн
Вчора 15:10 — Фондовий ринок
АТ «Укрзалізниця» частково припинила продаж квитків — купити квиток онлайн не вийде.
Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на потяги Укрзалізниці, а також роботи сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії», — йдеться у повідомленні.
У компанії обіцяють швидке поновлення послуг.
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