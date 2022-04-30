Укрзалізниця припинила продаж квитків онлайн — Finance.ua

Укрзалізниця припинила продаж квитків онлайн

Вчора 15:10 — Фондовий ринок

АТ «Укрзалізниця» частково припинила продаж квитків — купити квиток онлайн не вийде.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook

«Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на потяги Укрзалізниці, а також роботи сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії», — йдеться у повідомленні.

У компанії обіцяють швидке поновлення послуг.

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