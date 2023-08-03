Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова — Finance.ua
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Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова

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Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова
Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова
У зв’язку з великим попитом пасажирів на поїздки до заходу України, Укрзалізниця призначає додаткові поїзди з Києва до Львова.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням. Квитки на поїзди, як завжди, будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів», — йдеться у повідомленні.
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Зокрема, було призначено додатковий поїзд № 191/192 Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 7:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд їхатиме в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.
Крім того, призначений також додатковий поїзд № 163/164 сполученням Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 6:28 і прибуватиме до Львова о 13:58. У зворотному напрямку, зі Львова, потяг виїжджатиме в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.
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За матеріалами:
Finance.ua
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