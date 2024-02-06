«Укрзалізниця» призначає додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом — Finance.ua

«Укрзалізниця» призначає додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом Вчора 17:23 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» призначає додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом

Через підвищений попит Укрзалізниця запускає додаткові потяги на деякі дати у лютому.

Про це повідомила компанія.

«Хоч лютий традиційно вважається „низьким“ сезоном мобільності, фіксуємо підвищення попиту на подорожі 16−18 лютого. Тому вже зараз оперативно призначаємо додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, які складатимуться виключно з нових вагонів».

Маршрути

Збільшать пропозицію місць на маршруті Київ — Львів — Івано-Франківськ поїзд № 195/196, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 лютого о 07:37, Львів 14:46 — 15:06, прибуття до Івано-Франківська о 18:18.

Зворотно відправлення з Івано-Франківська 16 та 18 лютого о 19:25, Львів 21:54 — 23:05, прибуття до Києва наступного дня о 06:19.

Зі Львова до Києва 16 та 18 лютого вирушить у свій рейс поїзд № 192/191 Львів — Київ, який відправлятиметься з міста Лева об 11:55 та прибуватиме до столиці о 22:09.

Де купити квитки

Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Раніше «Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі». Учасники програми можуть накопичувати бали і отримувати подарунки.

Бали генеруються автоматично щоразу, коли подорожуєте залізницею та використовуєте квитки, придбані у мобільному застосунку. В рахунок йдуть квитки всіх пасажирів, які куплено через ваш профіль.Зокрема:

за кожен 1 км подорожі у вагоні плацкарт або 2 класі регіональних поїздів — нараховується 1 бал;

за кожен 1 км подорожі у вагоні купе, міжнародному RIC, або 2-м класом «Інтерсіті+» або 1 класі регіональних поїздів — нараховується 2 бали;

за кожен 1 км подорожі у вагоні СВ, або 1-м класом «Інтерсіті+» — нараховується 3 бали.

Довідка Finance.ua:

«Укрзалізниця» повідомила про запуск другого маршруту Dnipro City Express. Невдовзі до роботи стає модернізований ЕПЛ2Т — електропоїзд виробництва 2006 р. (Луганськтепловоз).

Укрзалізниця у 2023 році оновила різними видами ремонту на 19,6% більше колій, ніж у 2022 році.

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