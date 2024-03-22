Укрзалізниця повідомила, як потяги продовжують рух після атаки — Finance.ua

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Укрзалізниця повідомила, як потяги продовжують рух після атаки

В результаті нічних обстрілів маємо декілька знеструмлених ділянок, задіяли резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух.

Про це повідомила Укрзалізниця.

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Зокрема у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою.

Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів.

Затримки всіх поїздів можна традиційно побачити на uz-vezemo.uz.gov.ua.

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«Нагадуємо, що якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у Харкові або деінде — ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком», написали в компанії.

Довідка Finance.ua:

З 18 березня розпочато продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні Україна — Австрія.Про це повідомила «Укрзалізниця». Квитки Київ — Відень. Відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

Як повідомила Укрзалізниця, призначано додатковий поїзд Інтерсіті+ № 777/778 Київ — Львів на пікові дати кінця березня.30 та 31 березня поїзд відправлятиметься з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:07, із зупинкою тільки по станції Підзамче у Львові о 12:55.

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