Укрзалізниця повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті — Finance.ua

Укрзалізниця повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті Сьогодні 11:12

Укрзалізниця повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті

Укрзалізниця в тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+.

Про це сказано в повідомленні компанії.

Години відправлення

Поїзд № 761/762 Київ — Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34.

В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

Додаткові потяги

Крім цього, на великодній вікенд збільшили пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda.

Також будуть призначені додаткові рейси поїзда № 777 Київ — Львів на 4 та 5 травня.

Квитки

Квитки на Одесу вже у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова з’являтимуться поступово протягом найближчих днів.

Довідка Finance.ua:

«Укрзалізниця» продовжує оновлювати парк пасажирських вагонів та приміських поїздів. Також розпочалася програма оновлення парку вагонів для перевезення дипломатичних делегацій. Уцьому році планується капітальний ремонт 42 пасажирських вагонів.

Євроколія від Ужгорода до кордону з ЄС: Укрзалізниця розпочала будівництво. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Реалізація проєкту створить в Ужгороді транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС.

АТ «Укрзалізниця» за підсумками минулого року отримала 5 мільярдів гривень чистого прибутку, також компанія отримала прибуток у січні-березні цьогоріч. Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко.

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