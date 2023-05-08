«Укрзалізниця» планує запустити до ЄС новий тип поїздів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» планує запустити до ЄС новий тип поїздів

Фондовий ринок
50
«Укрзалізниця» планує запустити до ЄС новий тип поїздів
«Укрзалізниця» планує запустити до ЄС новий тип поїздів
У червні цього року «Укрзалізниця» планує запустити тестовий контрейлерний потяг до країн Євросоюзу.
Про це заявив директор з комерційної роботи та логістики АТ «Укрзалізниця» Тимофій Мураховський, пише Rail Insider.
Він повідомив, що компанія успішно випробувала платформу для контрейлерних перевезень у внутрішньодержавному сполученні. На черзі — відправлення через кордон.
Читайте також
«Ми здійснили тестовий прогін платформи, на якій стояв не тягач і напівпричіп, а саме напівпричіп. Це випробування дуже успішно пройшло. Ми маємо можливість сформувати парк із приблизно 100 платформ», — розповів Мураховський.
Місце для вашої реклами
За його словами, це буде дуже інноваційна для України розробка перевезень. Цього місяця «Укрзалізниця» планує здійснити перше тестове перевезення за кордон.
«Дуже сподіваємося, що наступного місяця ми запустимо перший тестовий поїзд із контрейлерами», — зазначив Мураховський.
Крім того, він наголосив, що проводяться результативні переговори з партнерами у Польщі щодо здійснення контрейлерних перевезень.
Читайте також
За словами представника «Укрзалізниці», запровадження регулярних контрейлерних перевезень дозволить скоротити логістичні витрати та вирішити питання дефіциту водіїв.
«Це дозволяє, по-перше, вирішити проблему черг на кордонах, а, по-друге, оптимізувати штат, тому що ми всі знаємо проблему з наймом водіїв. А це вирішує проблему кардинально», — наголосив Мураховський.
Зауважимо, контрейлери — це автомобільні причепи, пристосовані для буксирування сідельними тягачами.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.