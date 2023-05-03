«Укрзалізниця» запускає новий потяг з Одеси до Вінниці — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускає новий потяг з Одеси до Вінниці Сьогодні 16:45

«Укрзалізниця» запускає новий потяг з Одеси до Вінниці

З Одеси до Вінниці запускають новий регіональний залізничний маршрут. Перший потяг відправиться вже 15 травня.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Потяг № 802 відправлятиметься з Одеси об 11:43 і прибуватиме до Вінниці о 18:36. Зворотній рейс № 801 з Вінниці буде відправлятися о 6:40 і прибуватиме до Одеси о 13:30.

Поїзд проходитиме через станції Вигода, Роздільна, Затишшя, Подільськ, Слобідка, Кодима, Рудниця, Крижопіль, Вапнярка, Жмеринка, Браїлів та Гнівань.

«На маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропоїзд, капітально відремонтований на власних потужностях Укрзалізниці вже цього року», — йдеться у повідомленні.

Квитки скоро з’являться у продажі, їх можна буде придбати у застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті , на сайті та в касах вокзалів.

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