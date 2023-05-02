Як придбати квиток на потяг до Варшави: «Укрзалізниця» дала інструкцію — Finance.ua

Як придбати квиток на потяг до Варшави: «Укрзалізниця» дала інструкцію
Квитки на Варшаву можна придбати лише через застосунок «Укрзалізниці». Більше ніде проїзні документи до Польщі з України не продаються.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
«Квитки на Варшаву, які досі є найбільш затребуваними серед наших пасажирів, прозоро продаються у застосунку Укрзалізниці — і більше ніде», — йдеться в повідомленні.
Крім того:
- ці квитки іменні;
- їх можна придбати на більше 4 на акаунт;
- моніторяться та блокуються будь-які підозрілі бронювання.
Горизонт продажів — 20 днів. Тобто кожного ранку о 8:00 відкривається продаж на 20-й день вперед, а також повертаються в систему повернуті пасажирами квитки на інші дати.
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Крім того, «Укрзалізниця» цьогоріч значно збільшила пропозицію квитків на міжнародні напрямки, зокрема запровадивши додатковий щоденний пересадковий рейс № 19/20 Київ-Хелм-Варшава.
«До того ж 7 поїздів щодня курсують до Перемишля, 3 до Будапешта, 2 до Кошице, незмінно популярним є пряме сполучення до Кишинева зі зручною пересадкою до аеропорта Ясси», — додають в компанії.
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