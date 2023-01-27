Укрзалізниця очікує понад 20 мільярдів збитку в 2023 році: чи підвищать тарифи — Finance.ua

Укрзалізниця очікує понад 20 мільярдів збитку в 2023 році: чи підвищать тарифи Сьогодні 09:47 — Особисті фінанси

Укрзалізниця очікує понад 20 мільярдів збитку в 2023 році: чи підвищать тарифи

АТ «Укрзалізниця» за підсумками 2022 року отримала 10,8 мільярда гривень чистого збитку, цьогоріч компаніє очікує майже вдвічі більший.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці

За попередній рік компанія, за очікуваними даними отримала 10,8 млрд грн чистого збитку. Збиток від пасажирських перевезень становить 13,3 млрд грн.

В компанії нагадали, що 10 млрд грн для підтримки ліквідності та безперебійної роботи галузі Укрзалізниці виділила держава.

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Цьогоріч компанія очікує 20,2 млрд грн збитків — це пов’язано з великим соціальним навантаженням та обмеженням вантажоперевезень.

Згідно з фінансовим планом, доходи очікуються на рівні 83,9 млрд грн, витрати — 107,9 млрд грн, EBITDA (прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) — 8,4 млрд грн.

Також компанія планує залучити 1,7 млрд грн з державного бюджету та виплатити на користь держави 22,8 млрд грн.

Капітальні інвестиції становитимуть 50 млрд грн, що в 4 рази більше, ніж торік.

Крім цього, у 2023 році компанія не планує підвищувати тарифи на вантажні та пасажирські перевезення.

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