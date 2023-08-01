Укрзалізниця домовилась з залізницею Молдови про вантажний транзит — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрзалізниця домовилась з залізницею Молдови про вантажний транзит

Казна та Політика
11
Укрзалізниця домовилась з залізницею Молдови про вантажний транзит
Укрзалізниця домовилась з залізницею Молдови про вантажний транзит
Філія «Центр транспортної логістики» «Укрзалізниці» та молдовський залізничний оператор Calea Ferată din Moldova (CFM) уклали договір, завдяки якому Укрзалізниця зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.
«Відтепер вантажовідправник отримає послугу „єдиного вікна“ і йому не потрібно буде укладати окремі договори на оренду вагонів, експедирування, шукати контрагента, ми надаватимемо комплексний сервіс перевезення по території як України, так і Молдови», — наголосив член правління АТ «Укрзалізниця» Вячеслав Єрьомін.
Читайте також
За його словами, це дозволить підсилити експортні можливості Укрзалізниці та наростити обсяг перевезень стратегічно важливих експортних вантажів.
Так, вантажовідправникам для отримання вищезазначених послуг необхідно укласти договір про надання транспортно-експедиторських послуг. Умови виконання обсягів та можливі знижки обумовлюватимуться в протоколі погодження договірної ціни між замовником послуги та філією «ЦТЛ».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The page
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.