Укрзалізниця домовилась з залізницею Молдови про вантажний транзит — Finance.ua

Укрзалізниця домовилась з залізницею Молдови про вантажний транзит Сьогодні 05:47 — Казна та Політика

Укрзалізниця домовилась з залізницею Молдови про вантажний транзит

Філія «Центр транспортної логістики» «Укрзалізниці» та молдовський залізничний оператор Calea Ferată din Moldova (CFM) уклали договір, завдяки якому Укрзалізниця зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.

«Відтепер вантажовідправник отримає послугу „єдиного вікна“ і йому не потрібно буде укладати окремі договори на оренду вагонів, експедирування, шукати контрагента, ми надаватимемо комплексний сервіс перевезення по території як України, так і Молдови», — наголосив член правління АТ «Укрзалізниця» Вячеслав Єрьомін.

Читайте також Укрзалізниця запустила спецбронь квитків для військових: як придбати квиток

За його словами, це дозволить підсилити експортні можливості Укрзалізниці та наростити обсяг перевезень стратегічно важливих експортних вантажів.

Так, вантажовідправникам для отримання вищезазначених послуг необхідно укласти договір про надання транспортно-експедиторських послуг. Умови виконання обсягів та можливі знижки обумовлюватимуться в протоколі погодження договірної ціни між замовником послуги та філією «ЦТЛ».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.