«Укрзалізниця» додала місця в поїздах на найбільш ажіотажних напрямках грудня — Finance.ua

«Укрзалізниця» додала місця в поїздах на найбільш ажіотажних напрямках грудня Сьогодні 13:32 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» додала місця в поїздах на найбільш ажіотажних напрямках грудня

«Укрзалізниця» призначила додаткові вагони до потягів, які курсують найпопулярнішими маршрутами грудня, через збільшення попиту на свята.

Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

«Традиційно у грудні маємо зростання попиту на подорожі залізницею. Тому до поїздів найбільш ажіотажних напрямків додаємо вагони», — сказано в повідомленні.

Додаткові місця з’являться на таких рейсах:

67/68 Київ — Варшава;

7/8 Чернівці - Київ;

88/87 Ковель — Запоріжжя;

98/97 Ковель-Київ;

194/193 Кривий Ріг — Ясіня;

192/91 Львів — Київ.

Крім того, 19 грудня запустили в перший рейс новий поїзд 143 Суми — Рахів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила додатковий маршрут Інтерсіті+ № 741/742, що об'єднує Київ та Львів. Двоповерховий поїзд Skoda буде обслуговувати маршрут у період пікових днів та святкових вихідних.

12 грудня потяг Чоп-Відень розпочав курсування, у перший рейс вирушили 120 пасажирів. Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складає близько 2500 грн.

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