«Укрзалізниця» додала місця в поїздах на найбільш ажіотажних напрямках грудня — Finance.ua
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«Укрзалізниця» додала місця в поїздах на найбільш ажіотажних напрямках грудня

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«Укрзалізниця» додала місця в поїздах на найбільш ажіотажних напрямках грудня
«Укрзалізниця» додала місця в поїздах на найбільш ажіотажних напрямках грудня
«Укрзалізниця» призначила додаткові вагони до потягів, які курсують найпопулярнішими маршрутами грудня, через збільшення попиту на свята.
Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.
«Традиційно у грудні маємо зростання попиту на подорожі залізницею. Тому до поїздів найбільш ажіотажних напрямків додаємо вагони», — сказано в повідомленні.
Додаткові місця з’являться на таких рейсах:
  • 67/68 Київ — Варшава;
  • 7/8 Чернівці - Київ;
  • 88/87 Ковель — Запоріжжя;
  • 98/97 Ковель-Київ;
  • 194/193 Кривий Ріг — Ясіня;
  • 192/91 Львів — Київ.
Крім того, 19 грудня запустили в перший рейс новий поїзд 143 Суми — Рахів.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила додатковий маршрут Інтерсіті+ № 741/742, що об'єднує Київ та Львів. Двоповерховий поїзд Skoda буде обслуговувати маршрут у період пікових днів та святкових вихідних.
12 грудня потяг Чоп-Відень розпочав курсування, у перший рейс вирушили 120 пасажирів. Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складає близько 2500 грн.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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