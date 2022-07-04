"Укртранснафта" виплатила "Нафтогазу" 283 млн грн дивідендів за 2021 рік — Finance.ua
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"Укртранснафта" виплатила "Нафтогазу" 283 млн грн дивідендів за 2021 рік

Фондовий ринок
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Оператор нафтотранспортної системи України «Укртранснафта» виплатила НАК «Нафтогаз України» як її одноосібному акціонеру 283 млн грн. за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році.
«Ця сума дорівнює 95% чистого прибутку компанії у 2021 році», — йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці.
Як зазначили в «Укртранснафті», рішення про виплату дивідендів було ухвалено «Нафтогазом» 27 квітня цього року.
Нагадаємо, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» збільшила ціну на газ для населення в рамках тарифу «Місячний» на 50% до 11,94 гривні/куб. м на червень, в порівнянні з річною ціною.

Довідка Finance.ua:

  • Після запуску з 1 травня цього року базових річних тарифів постачальники природного газу запропонували українцям альтернативні тарифні пропозиції. Серед найпоширеніших альтернативних пропозицій тариф, який передбачає рівномірні щомісячні платежі за газ і фіксацію ціни на рік.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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