Укрпошта запускає передзамовлення на «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» (фото) — Finance.ua
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Укрпошта запускає передзамовлення на «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» (фото)

Фондовий ринок
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Укрпошта запускає передзамовлення на «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» (фото)
Укрпошта запускає передзамовлення на «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» (фото)
Укрпошта запускає передзамовлення на поштовий блок під назвою «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього».
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
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Зовсім скоро, 1 червня, ми будемо відзначати День захисту дітей. З 2022 року він набув для нас зовсім іншого значення. Глибшого та значущого. Дуже сподіваюсь, що ті діти, які сьогодні мешкають в Україні, отримають в цей день подарунок від наших ЗСУ у вигляді спокійного неба, ну й, можливо, морозива", — зазначив Смілянський.

Що входить в набір

  • Блок марок «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього»;
  • Конверт «Діти Перемоги малюють Україну Майбутнього»;
  • Картка «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього».
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Оформлення передзамовлення

Передзамовлення можна оформити в онлайн-магазині Укрпошти.
З 1 червня блок можна буде придбати у всіх відділеннях, в онлайн-магазині Укрпошти, маркетплейсах eBay та Amazon.
«Марка є благодійною, а кошти підуть на підтримку тих дітей, кому сьогодні найважче, хто втратив своїх батьків», — заявив Смілянський.
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За матеріалами:
Finance.ua
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