У 1-му кварталі Укрпошта скоротила збиток на 38% до 404 млн гривень — Finance.ua
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У 1-му кварталі Укрпошта скоротила збиток на 38% до 404 млн гривень

Фондовий ринок
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У січні-березні порівняно з аналогічним періодом минулого року акціонерне товариство «Укрпошта» скоротило збиток на 38%, або на 247,894 млн гривень до 403,815 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні «Укрпошти».
Чистий дохід «Укрпошти» в 1-му кварталі збільшився на 24,8%, або на 551,319 млн ​​гривень до 2,78 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.
2022 рік Укрпошта закінчила зі збитком у розмірі 1,258 млрд гривень проти 183,6 млн ​​гривень прибутку за 2021 рік.
За результатами 2022 року чистий дохід компанії зменшився на 7,7%, або на 0,858 млрд гривень порівняно з 2021 роком, до 10,323 млрд гривень.
АТ «Укрпошта» — національний оператор поштового зв’язку України.
Засновником і акціонером «Укрпошти» є держава в особі Міністерства інфраструктури.
За матеріалами:
Українські Новини
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