Укрпошта з 1 січня знижує тарифи на відправку посилок у Польщу на 75% — Finance.ua
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Укрпошта з 1 січня знижує тарифи на відправку посилок у Польщу на 75%

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Укрпошта з 1 січня знижує тарифи на відправку посилок у Польщу на 75%
Укрпошта з 1 січня знижує тарифи на відправку посилок у Польщу на 75%
З 1 січня 2023 року тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS-сервіс акціонерного товариства «Укрпошта» будуть знижені на 75%.
Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.
«Підписав наказ, щоб з 1 січня тарифи на відправку посилок в Польщу через EMS-сервіс Укрпошти були знижені на 75%. Посилка до 1 кг буде коштувати десь $6 / ≈ 240 гривень. Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7-14 днів», — зазначив він.
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За словами Смілянського, багато українців зараз розділені з родичами і друзями сотнями кілометрів, тому часто звичайна, на перший погляд, посилка з дому може викликати по-справжньому щирі емоції та спогади.
До того ж, підкреслив він, нові тарифи будуть доступні і для підприємців, що дозволить розширити горизонти для продажу української продукції.
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«Але наказ — верхівка айсбергу. Цьому передувала кропітка робота, яка почалась з нашої ініціативи та була підтримана Президентом України під час його чисельних перемовин з Президентом Польщі. А зараз — вже реалізована завдяки спільній роботі нашої найкращої міжнародної команди у співпраці з Поштою Польщі. Дякую колегам, що пішли назустріч і зробили пересилання посилок доступнішим для наших громадян», — зауважив Смілянський.
Він додав, що на цьому Укрпошта не зупиняється. Разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Укрзалізницею та Офісом Президента Укрпошта продовжує робити все, щоб поїхав перший поштовий міжнародний вагон, і тоді швидкість та якість доставки ще більше покращиться.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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