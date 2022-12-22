Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит — Finance.ua

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

Укрпошта домовляється з національними поштовими операторами про прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для безмитної доставки в Україну.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

«Укрпошта звернулась до національних поштових операторів з проханням дозволити прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для доставки в Україну. Першою країною, яка розпочала з нами співпрацю в цій галузі, стала Латвія. Тарифи на доставку товарів енергетичного спрямування буде встановлювати пошта-відправник», — сказано в повідомленні.

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Вже в грудні товари критичного імпорту можна відправити із 600+ відділень пошти Латвії (Latvijas Pasts), вартість доставки від 25 EUR. Перелік країн буде незабаром розширюватися.

Розмитнення таких відправлень в Україні буде відбуватись без оформлення вантажно митної декларації. У свою чергу, відправник має обов’язково вказати УКТЗЕД: якщо одержувач в Україні — фізична особа, достатньо 6-значного коду товару. Для одержувачів — юридичних осіб потрібно вказати 10-значний код товару, що планується до переміщення через кордон. Це необхідно для ідентифікації товару та заходів контролю, які застосовуються до нього.

До перевезення допускаються такі товари: зарядні пристрої, павербанки, акумулятори з літій-іонними складовими, портативні зарядні станції, генератори, водні фільтри, Starlink.

Щоб надіслати генератор, зарядну станцію, старлінк з-за кордону із нульовим розмитненням, потрібно:

1. Оплатити товар в інтернет-магазині та замовити доставку на адресу свого друга чи родича у Латвії. Оскільки отримувач знаходиться в межах ЄС, доставка здійснюватиметься без митних платежів.

2. Ваш контакт у Європі у будь-якому найближчому відділенні Latvijas Pasts надсилає посилку в Україну та оплачує доставку до України. Що обов’язково потрібно зазначити у декларації латиницею, щоб в Україні не нараховувалися митні платежі:

для генераторів: Generator, HS code 8502 11 / Electric generating sets, HS code 8502 20;

для літій-іонних акумуляторів та портативних зарядних станцій: Batteries / accumulators / power banks / portable charging stations with lithium-ion components, HS code 8507 60 00 00;

для систем доступу до Інтернету: apparatus for communication in a wired or wireless network HS code 8517 62 00 00/ або 8517 69 90 00/ або 8517 70 00 90;

для водних фільтрів: Water filtering or purifying equipment, HS code 84212100.

3. 10–14 днів — і посилка готова до видачі у найближчому відділенні Укрпошти. В обласних центрах передбачено кур’єрську доставку за адресою.

Довідка Finance.ua:

уряд ухвалив постанову, яка дозволяє імпорт генераторів, павербанків, літій-іонних акумуляторів, портативних зарядних станцій, старлінків без мита та ПДВ;

даний документ сприятиме забезпеченню потреб споживачів в обладнанні для відновлення та стабілізації електропостачання.

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